El inicio del 2026 encontró a Chimbas en un escenario político e institucional atípico: el presupuesto municipal no fue aprobado por el Concejo Deliberante luego de una fuerte puja entre el Ejecutivo y los ediles. Frente a ese contexto, la intendenta Daniela Rodríguez salió a dar definiciones y explicó de qué manera se garantizará el funcionamiento del municipio en un año que arranca sin ley de gastos y recursos propia.

Publicidad

La jefa comunal confirmó que la gestión apelará a una herramienta prevista “en la Carta Orgánica que permite reconducir el presupuesto anterior. Gracias a Dios es muy inteligente y proteccionista de los recursos genuinos del Poder Ejecutivo, y es por ello que se recondujo el presupuesto 2025”, señaló Rodríguez, al explicar el marco legal que permitirá sostener la administración municipal.

Según indicó, la reconducción implicará un manejo austero de los fondos, aunque descartó un freno en la actividad del municipio. “Vamos a estar muy ajustados, pero creo que vamos a poder andar bien. En servicios no voy a tocar nada, están garantizados como siempre”, afirmó la intendenta, al despejar dudas sobre la prestación de los servicios esenciales.

Publicidad

Rodríguez detalló que, pese al escenario financiero restrictivo, el municipio continúa ejecutando obras en distintos puntos del departamento. Entre ellas mencionó trabajos de iluminación en calle Díaz, desde la prolongación del Centenario hasta 25 de Mayo; el reacondicionamiento de un espacio público en el barrio San Cayetano; y tareas viales en arterias clave como Salta y Mendoza. “Nada ha parado acá, al contrario, seguimos trabajando”, subrayó.

Para la intendenta, gobernar sin presupuesto aprobado representa un desafío adicional, pero aseguró que la gestión cuenta con la capacidad técnica y política para afrontarlo. “Es un desafío nuevo, pero creo que hay capacidad de sobra en todo el equipo para garantizar lo que tenemos que garantizar. Esta es una gestión que dialoga y toma decisiones en equipo, con un único objetivo que es el bien colectivo”, sostuvo.

Publicidad

En ese marco, también destacó la predisposición del personal municipal para adaptarse a la coyuntura. Rodríguez remarcó que, aun en un contexto de restricciones, se pudo cumplir con compromisos salariales importantes. “Pudimos pagar el bono a los contratados en diciembre y luego cumplir con el bono para la planta permanente en enero”, indicó.

Finalmente, la intendenta dejó una definición política sobre su estilo de gestión y el rol del personal municipal. “Siempre trato de ir en consonancia con el Gobierno de la provincia porque entiendo que en el medio están los trabajadores. Ellos son los que sostienen una gestión; nosotros, la planta política, somos aves de paso”, expresó.

Así, Chimbas inicia un año clave con un presupuesto reconducido, ajustes en la administración y la apuesta del Ejecutivo a sostener obras, servicios y salarios mientras persiste la tensión política con el Deliberante.