El sector de la construcción finalizó 2025 con un repunte moderado tras el duro desempeño registrado en 2024. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la actividad creció 3,8% en diciembre con respecto a noviembre y acumuló un aumento del 6,3% en todo el año.

En términos interanuales, la construcción registró un incremento de 2,9% respecto a diciembre de 2024, tras la contracción del 27,4% sufrida el año anterior, producto del ajuste económico del Gobierno.

Los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron los 388.472 a noviembre de 2025, lo que representa una variación interanual del 2,9%. Además, la superficie autorizada por permisos de edificación totalizó 1.338.203 metros cuadrados, con un crecimiento del 13,6% frente al mismo período del año anterior.

El análisis de compras de insumos mostró resultados mixtos. Entre los aumentos destacan los artículos sanitarios de cerámica (40%), grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano (31,9%) y hierro redondo y aceros para la construcción (29,7%). Por su parte, los rubros con caídas fueron ladrillos huecos (-20,7%), mosaicos graníticos y calcáreos (-15,1%), yeso (-12,3%) y pisos y revestimientos cerámicos (-11,1%).

A pesar del crecimiento anual, la encuesta cualitativa del sector reveló que la mayoría de las empresas mantiene una postura cautelosa. Entre las compañías de obra privada, el 65% prevé que la actividad se mantendrá sin cambios en el primer trimestre de 2026, mientras que solo el 22% anticipa un aumento. En el caso de la obra pública, el 59,6% considera que el nivel de actividad será estable y solo el 19,1% proyecta un crecimiento.

Entre las empresas optimistas, el 28,7% confía en el crecimiento económico y el 15,2% destacó la estabilidad de los precios como factor favorable. A pesar de la recuperación moderada en 2025, el sector continúa atento a la evolución de la actividad y a posibles cambios en el corto plazo.