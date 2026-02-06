Economía > Según el Indec
La construcción creció 6,4% en 2025 tras fuerte caída del año anterior
POR REDACCIÓN
El sector de la construcción finalizó 2025 con un repunte moderado tras el duro desempeño registrado en 2024. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la actividad creció 3,8% en diciembre con respecto a noviembre y acumuló un aumento del 6,3% en todo el año.
En términos interanuales, la construcción registró un incremento de 2,9% respecto a diciembre de 2024, tras la contracción del 27,4% sufrida el año anterior, producto del ajuste económico del Gobierno.
Los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron los 388.472 a noviembre de 2025, lo que representa una variación interanual del 2,9%. Además, la superficie autorizada por permisos de edificación totalizó 1.338.203 metros cuadrados, con un crecimiento del 13,6% frente al mismo período del año anterior.
El análisis de compras de insumos mostró resultados mixtos. Entre los aumentos destacan los artículos sanitarios de cerámica (40%), grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano (31,9%) y hierro redondo y aceros para la construcción (29,7%). Por su parte, los rubros con caídas fueron ladrillos huecos (-20,7%), mosaicos graníticos y calcáreos (-15,1%), yeso (-12,3%) y pisos y revestimientos cerámicos (-11,1%).
A pesar del crecimiento anual, la encuesta cualitativa del sector reveló que la mayoría de las empresas mantiene una postura cautelosa. Entre las compañías de obra privada, el 65% prevé que la actividad se mantendrá sin cambios en el primer trimestre de 2026, mientras que solo el 22% anticipa un aumento. En el caso de la obra pública, el 59,6% considera que el nivel de actividad será estable y solo el 19,1% proyecta un crecimiento.
Entre las empresas optimistas, el 28,7% confía en el crecimiento económico y el 15,2% destacó la estabilidad de los precios como factor favorable. A pesar de la recuperación moderada en 2025, el sector continúa atento a la evolución de la actividad y a posibles cambios en el corto plazo.