Bicameral del Congreso propone adelantar normas del nuevo Código Procesal Penal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La comisión Especial Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal emitió hoy una resolución en la que propone que algunas de las normas del nuevo manual de procedimiento, como los límites al dictado de prisiones preventivas en los procesos, comiencen a regir en todas las jurisdicciones del país.



Senadores y diputados de la comisión que preside el salteño del PJ Rodolfo Urtubey firmaron un dictamen para que se implementen en lo inmediato once artículos del nuevo Código por considerar que genera "una situación desigual" en el trato a los procesados en los distritos en los que aún no entró en vigencia.



Como la implementación del Código es gradual, las provincias de Salta y Jujuy ya lo han implementado y Mendoza y Rosario serán las próximas en ponerlo en marcha.



Se trata de la aplicación de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, que incluyen entre otros puntos dictar la prisión preventiva a los imputados sólo si no se han cumplido otros requisitos previos.



Entre esos requisitos que debería tener en cuenta la Justicia para dictar la prisión preventiva existe el compromiso del acusado de que se va a fugar o la vigilancia a través de medios electrónicos.



"La instalación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy ha provocado una situación de desigualdad entre los justiciables porque, si bien esta en vigencia solo en Salta y Jujuy, no se le podría negar a un sometido a proceso estas garantías", explicó Urtubey.



La resolución que fue firmada por la totalidad de los miembros de la Bicameral, tanto del oficialismo como del PJ, establece que "algunas normas de este Código, vinculadas con garantías, rijan para todo el país hasta que estas jurisdicciones empiecen a implementarlo".



Las normas están "vinculadas con los métodos alternativos de resolución de conflicto, medidas de coerción personal -es decir la llamada libertad durante el proceso penal-, y la revisión de las sentencias", detalló el senador salteño.



La resolución suscripta en la última reunión del año deberá ser publicada en el Boletín Oficial para que entre en vigencia a partir del tercer día hábil posterior de la fecha de su publicación.



Urtubey destacó que en los dos distritos en los que ha entrado en vigencia el Código ha habido "una muy buena evaluación del funcionamiento del sistema y, a partir de ahí, ha sucedido que otras jurisdicciones se quieren sumar a ese proceso acusatorio".



En el nuevo Código Procesal Penal Federal, explicó el senador, "hay un cambio de paradigma: se decide que la investigación del caso penal está en manos del fiscal y se preserva para el juez la función de juzgar".



"Habrá también procedimientos mucho más oralizados donde prácticamente no habrá papel, lo que proporciona rapidez y transparencia", subrayó y ponderó la "revaloración de la víctima, que con el nuevo código, tiene una participación absoluta".