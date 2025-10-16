La cautela marca la tónica en el mercado de criptomonedas, al igual que la jornada previa y Bitcoin (BTC) vuelve a caer, para quedar muy cerca de perforar los US$110.000 este miércoles. Por su parte, Ethereum (ETH) registra una merma del 3,7% en las últimas 24 horas y vuelve a operar debajo de los US$4.000.

En el segmento de altcoins, predominan también las bajas. Solana (SOL) cede más de 4%, al igual que Cardano (ADA), y Dogecoin (DOGE), según Binance.

El mercado aún procesa el impacto del reciente colapso de apalancamiento —el mayor de la historia del ecosistema cripto— desatado tras la amenaza arancelaria de Donald Trump contra China. Ayer, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que la suba de tarifas del 100% al gigante asiático "depende" de los movimientos de Beijing, aunque Trump intentara distender el clima.

No obstante, los analistas sostienen que el mercado mantiene fundamentos sólidos y proyecciones alentadoras. Firmas especializadas como Glassnode y CryptoQuant aseguran que, pese a las fuertes bajas registradas, la liquidez y la demanda estructural se mantuvieron firmes.