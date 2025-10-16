Tres ideas originales y económicas para sorprender a mamá en su día

El próximo domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre, una fecha ideal para demostrar afecto con un regalo que sea auténtico, único y que no implique un gasto elevado. Si todavía no has decidido qué obsequiar, aquí te presentamos tres opciones que pueden inspirarte y adaptarse a los gustos de mamá.

Libros: Esta alternativa ofrece una amplia variedad de autores y géneros para elegir. Desde títulos populares y clásicos hasta aquellos que evocan nostalgia, un libro puede ser un presente cultural y personal que acompañe momentos de disfrute y reflexión.

Artículos aromáticos: Sahumerios, bombas de aroma, conos y velas aromáticas son opciones que aportan un toque de bienestar y relajación. Se aconseja buscar en importadoras para encontrar mejores precios y armar un combo personalizado que se ajuste a las preferencias de mamá.

Maquillaje: Ideal para madres jóvenes o coquetas, los productos como máscaras, labiales, sombras, bases, rubores e iluminadores pueden ser un regalo práctico y elegante. Además, existen combos o tarjetas de regalo que permiten que ella misma elija su obsequio preferido.

Al momento de seleccionar el presente, es importante tener en cuenta los gustos personales de mamá y que el regalo sea pensado para ella, evitando opciones destinadas al hogar o a las tareas cotidianas. Sorprenderla no tiene por qué ser complicado ni costoso, y combinando estas ideas puedes crear un detalle completo y especial para este domingo.