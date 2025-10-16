Maxi López sorprendió al abandonar momentáneamente las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina para viajar a Suiza. El martes 14 por la tarde, el exfutbolista tomó un avión rumbo a ese país, interrumpiendo su participación en el programa que apenas había comenzado a grabarse.

Si bien inicialmente se especuló con una emergencia debido a un accidente doméstico sufrido por su esposa, fuentes cercanas confirmaron que el viaje fue planificado con anticipación y acordado con la producción del reality de Telefe.

Daniela Christiansson, esposa de López, permanece en Suiza cuidando a su hija menor y atravesando un embarazo avanzado de siete meses. Maxi negoció con la producción la posibilidad de realizar algunas visitas durante el desarrollo del programa para mitigar la distancia familiar.

Según informaron desde Telefe, la ausencia de Maxi será breve y afectará la participación en uno o dos episodios que se emitirán en aproximadamente dos semanas, dado que las grabaciones se realizan con anticipación. Aún no se confirmó oficialmente quién será su reemplazo, pero en redes sociales ya se barajan nombres como Zaira Nara y Marley.

Este año, MasterChef Celebrity cuenta con un elenco récord de 24 participantes, lo que genera una agenda complicada para los concursantes. Por ello, la producción anticipó que se realizarán reemplazos recurrentes para cubrir ausencias por compromisos laborales o personales.

En su debut, Maxi López demostró compromiso y habilidades culinarias, preparando un bife de chorizo con arroz, hongos, verduras salteadas y papas con manteca y queso azul. El jurado lo elogió y lo ubicó directamente en la siguiente etapa, al enviarlo al balón, que agrupa a los participantes salvados de la eliminación.

La continuidad de Maxi en el certamen podría verse afectada por el avanzado embarazo de su esposa y la proximidad del nacimiento de su segundo hijo, por lo que no se descarta que en el futuro deba ausentarse nuevamente. Mientras tanto, el desafío estará en que su reemplazo mantenga el nivel para preservar su lugar en la competencia.