Desde el 1 de octubre, la ciudad japonesa de Toyoake, ubicada en la prefectura de Aichi, estableció una restricción que limita el uso de smartphones a dos horas diarias para actividades recreativas o lúdicas. Esta medida fue promovida por el alcalde Masafumi Kouiki con el objetivo de enfrentar la creciente adicción a los dispositivos móviles y fomentar nuevas oportunidades en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

La ordenanza no afecta el uso de los teléfonos para tareas relacionadas con el trabajo o el estudio, y no prevé sanciones ni mecanismos de supervisión para quienes superen el límite. En palabras del alcalde, esta iniciativa “abre una nueva oportunidad” para modificar los hábitos digitales y mejorar la calidad de vida de la población.

Además, la normativa recomienda que los niños interrumpan el uso de estos dispositivos a las 21 horas para asegurar un descanso adecuado. Para apoyar esta medida, las autoridades locales han distribuido comunicaciones dirigidas a padres y jóvenes, incentivando la regulación voluntaria del tiempo frente a las pantallas.

Para evaluar el impacto de la restricción, el gobierno municipal realizó una encuesta inicial entre 250 habitantes y planea repetir el sondeo a comienzos de 2026, focalizándose en estudiantes de las escuelas de Toyoake. Según un estudio de 2024, los menores japoneses pasan en promedio cinco horas diarias utilizando sus móviles, y más del 80% se considera “dependiente” de estos dispositivos.