Bizarrap confirmó el lanzamiento de una nueva BZRP Music Session, que tendrá como protagonista a un reconocido artista colombiano, en lo que será uno de los estrenos más esperados del cierre de año. El anuncio llegó a través de sus redes sociales y generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, en un 2025 que fue especialmente duro para la gente, atravesado por dificultades económicas, subas de precios y un fuerte desgaste emocional.

El productor argentino eligió este contexto para volver a irrumpir con una Session que promete impacto global, manteniendo su estilo minimalista y enigmático, pero con la expectativa de que la música vuelva a convertirse en un punto de encuentro y alivio en medio de un año complejo para millones de personas.

Según se adelantó, el artista invitado es uno de los cantantes colombianos más exitosos del momento, con fuerte presencia en los rankings internacionales y una base sólida de fans en América Latina y Europa. La combinación con Bizarrap genera altas expectativas, no solo por lo musical, sino también por el mensaje que pueda transmitir en este cierre de año.

La nueva Session tendrá fecha de estreno confirmada, y se espera que en las horas previas Bizarrap continúe alimentando el misterio con adelantos visuales y pistas, una estrategia que ya es marca registrada de sus lanzamientos.

En un año donde a muchos “no les alcanzó”, donde el ajuste se sintió en la calle y en los hogares, el regreso de Bizarrap con una nueva colaboración busca, al menos por unos minutos, poner pausa al clima pesado de 2025 y volver a conectar desde la música, un lenguaje que sigue siendo refugio y escape para millones.