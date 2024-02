Hace cinco días que los vecinos de Calingasta esperan una respuesta ante la falta de agua potable en sus casas. Sin bien aseguraron que son asistidos por el municipio, desde OSSE no les brindan ninguna respuesta. Ante esta situación un importante grupo de personas se manifestó sobre ruta 149, bloqueando el portal de ingreso al departamento para pedir respuestas a la problemática. Aseguraron que nadie podrá ingresar o salir.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Emilia Gallardo, una de las damnificadas, explicó que van a sostener la medida de fuerza hasta el próximo martes 20 de febrero, donde “nadie podrá entrar o salir del departamento. Es grave la situación”, destacó la mujer.

En la rotonda de ingreso al departamento se reunieron unas 60 personas que con cartelería, conos y neumáticos se colocaron sobre la Ruta Nacional 149 para impedir el paso de las personas que llegaban hasta allí.

Gallardo comentó que por parte del municipio están recibiendo ayuda y asistencia, pero que por parte de OSSE “no hay mucha predisposición a encontrar una solución”, aseguró la mujer que a su vez se vio afectada por el bloqueo, ya que no pudo pasar con la mercadería para su negocio.

“Me dijeron que voy a tener que descargar acá en la ruta y llevarlo a pie hasta mi negocio, pero también soy una de las damnificadas por la falta de agua, por eso no me molesto. No se puede cocinar, no te podés bañar, no poder lavar ropa. Son cinco días que llevamos así. Es muy grave lo que está pasando acá”, relató Gallardo.