Tras el reclamo de una familia en una zona de Pocito por las fallas en el suministro de agua potable, el cual fue publicado DIARIO HUARPE, OSSE fue consultado sobre los motivos que afectan al servicio en la zona de Calle 6, entre Lemos y avenida España. Cabe recordar que el pasado 13 de febrero del 2024, la familia Molina hizo visible la problemática, donde contaron sobre las fallas en el suministro del líquido vital y que debido a eso habían sido afectados con problemas de salud, ya que utilizaban agua del canal para bañarse, lo que generó ronchas en la piel de uno de los integrantes.

La respuesta oficial de OSSE, según dijeron fuentes calificadas, fue que esa zona del departamento tiene dos problemas principales: el primero es que este lugar se alimenta de la perforación denominada Barrio Foecyt, y esa misma sufre problemas tensión de energía eléctrica constante. Sobre esta problemática, OSSE se encuentra trabajando con Energía San Juan para resolver la situación. El segundo de los problemas es que esa zona ha tenido un crecimiento demográfico exponencial, lo que ha generado que las actuales conexiones queden saturadas para la cantidad de vecinos que se ubican en ese barrio. Sobre este tema, OSSE ha proyectado una obra de ampliación de la red distribuidora en 1.300 metros que, a través de una extensión en los diámetros de las cañerías, favorecerá al caudal y a la presión en el suministro de agua.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sobre el reclamo que la familia Molina hizo a DIARIO HUARPE el pasado 13 de febrero del 2024: ellos sufren la falta de agua en sus viviendas y tienen que arreglárselas como pueden. A veces tienen que buscar agua en casas de familiares para que puedan tomar y si no hacen guardias nocturnas, debido a que en horas de la madrugada es cuando apenas pueden llenar recipientes, ya que el suministro se habilita al menos con hilo del líquido que sale casi sin presión de los surtidores. Además, los vecinos se abastecen con lo que pasa del canal, lo que ha generado distintos problemas de salud, como la aparición de ronchas en la piel de Marisa Molina.

De igual manera, cabe mencionar que OSSE asistió a los reclamos que había realizado la familia Molina en la primera semana de febrero.

Por último, OSSE recalcó la importancia de cuidar el recurso hídrico. Desde la repartición aseguran que en invierno no tienen estos problemas y las familias coinciden. Esto tiene que ver directamente con el mal uso del suministro y el derroche. Es importante destacar que el mal uso no tiene que ver con el uso correcto del agua, es decir; utilizarla para beber, darse una buena ducha o regar en el horario permitido, no es considerado un derroche. Pero cuando existen los excesos en el uso, como suele ser en la práctica de llenado de piletas, es mucho más notoria la baja en la presión del suministro en la zona.