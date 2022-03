Bloquismo de Valle Fértil se quebró y el comité oficial se quedó sin presidenta

El miércoles por la noche una convocatoria que parecía ser de rutina se convirtió en un hito en la historia del comité bloquista de Valle Fértil. Es que quien era la presidenta hasta esa noche, Nechy Cortez, recibió el reclamo del sector que no es parte del armado oficialista exigiendo que se pongan fechas de elecciones luego que se extendiera hasta este año por la incidencia de la pandemia.

Esto generó que la discusión elevara su tono al punto que hubo forcejeos entre el sector que representa Luis Acosta con los que acompañan a Cortez, situación por la que la presidenta decidió renunciar para bajar la conflictividad.

Esta situación fue confirmada por el actual concejal bloquista, que ingresó por el Frente San Juan Primero, al afirmar que “la discusión por el pedido de elecciones generó que Nechy Cortez decidiera renunciar y hoy en día el partido está acéfalo”.

Pero lo que podía analizarse como el fin del conflicto sólo generó que potenciaran las internas al punto tal que comenzaron a multiplicarse las reuniones de ambos lados de la grieta del comité del partido de la estrella.

Por un lado, el concejal Luis Acosta con los bloquistas disidentes están queriendo hacerse cargo del comité luego de muchos años en los que no tuvieron la posibilidad de encabezarlo y con la intención que sino no les dan lugar formarán un sub comité bloquista. Pero el sector al que llaman oficialista, encabezado por Roberto Frau y Nechy Cortez, buscan continuar al frente de la institución.

Las diferencias se dan porque el grupo que lidera Acosta acusa a Cortez y Frau de perpetuarse en la presidencia luego de un acuerdo que llevan adelante desde hace años con el intendente Ortíz. Además, que advierten que la mayoría de los afiliados no están de acuerdo con el vínculo con el intendente de Valle Fértil que genera que los dirigentes busquen otros espacios para llegar a lugares de poder.

Cortez y Frau indican que el sector rival busca hacerse de la presidencia del bloquismo departamental para romper con la línea política que lleva adelante el partido a nivel provincial y romper con el acuerdo del Frente de Todos. Pero también le apuntan a Acosta como el actor político bloquista del dirigente peronista Ángel Carrizo con quién compartió lista en las elecciones del 2019 en el Frente San Juan Primero y que justamente le permitió obtener la concejalía que ostenta.

Lo cierto es que el comité está fracturado y sin presidenta, situación irregular que debe ser solucionado rápidamente con la búsqueda de acuerdos ya que si se sostiene en el tiempo puede convertirse en un problema para la sede vallista.