Boca Juniors empató 0 a 0 con Millonarios de Colombia en La Bombonera, en su primer amistoso de pretemporada del 2026, correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo. En un partido parejo, ninguno de los equipos logró sacar ventaja y el torneo homenaje al histórico entrenador terminó sin ganador.

El momento más emocionante del encuentro llegó sobre el final del segundo tiempo, cuando a los 43 minutos el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal a Exequiel Zeballos, evitando la victoria del conjunto azul y oro ante su gente.

En el equipo dirigido por Claudio Úbeda se destacaron los minutos de Leandro Paredes, Ander Herrera y el propio Zeballos, quienes mostraron buenos pasajes de juego y dejaron sensaciones positivas en este arranque de año.

Con este resultado, Boca inició el 2026 con un empate y ya piensa en su próximo compromiso de preparación, que será el domingo a las 21 horas en el estadio Único de San Nicolás, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay.

Por su parte, Millonarios cerró su gira de pretemporada por Uruguay y Argentina. El equipo dirigido por Hernán Torres ahora se enfoca en su debut por la Liga Dimayor de Colombia, que será el sábado a las 22.30 horas frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.