Investigan a policía hallado con alumna en una escuela de 25 de Mayo

Un polémico episodio en la Escuela Secundaria Florencia Nightingale, ubicada en el departamento 25 de Mayo, ha generado un fuerte revuelo en la comunidad de La Chimbera. Durante la noche del pasado 27 de febrero, un cabo de la Policía de San Juan, quien presta servicios en la Comisaría 37ª, fue descubierto junto a una alumna de 18 años en el interior del establecimiento educativo.

El hecho se produjo cuando una preceptora y la portera de la institución ingresaron al edificio para desalojar a un grupo de adolescentes que aún permanecía en el lugar. Al notar la ausencia de una de las jóvenes, el personal realizó una revisión de las dependencias, encontrando la puerta de la cocina trabada desde el lado de adentro. Tras lograr entrar, descubrieron al efectivo policial junto a la estudiante.

Respecto a lo sucedido, se informó que, "a la espera que avance la investigación, ninguno de los involucrados dio explicaciones". Asimismo, los reportes indican que el uniformado "no ofreció explicaciones sobre su presencia en el lugar ni sobre las circunstancias en las que se encontraba con la alumna al momento de ser descubiertos".

Tras la denuncia formal radicada por el director en la Comisaría 32ª, intervino la UFI Delitos Especiales. Si bien la justicia determinó que no existió un delito penal debido a que la joven es mayor de edad, la situación administrativa del cabo es delicada. Actualmente, la Subsecretaría de Control de Gestión analiza iniciar un sumario para establecer las sanciones correspondientes por su conducta y el uso indebido de las instalaciones escolares.