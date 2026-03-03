Investigan el ataque a un hombre que le quemaron la cara y el tórax

Un hombre se presentó por sus propios medios en el Hospital Rawson solicitando asistencia urgente tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo. El hecho ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, cuando el sujeto ingresó caminando al nosocomio en evidente estado de shock. Los profesionales médicos constataron que las lesiones, compatibles con quemaduras, afectaron severamente su rostro, el tórax y ambos brazos.

De acuerdo a la versión proporcionada por el propio afectado, habría sido víctima de un ataque en las inmediaciones del centro asistencial, puntualmente en el cruce de las calles Avellaneda y Santa Fe, en el departamento Capital.

Ante la complejidad del cuadro, se resolvió su traslado inmediato al Servicio del Quemado ubicado en el Hospital Marcial Quiroga. Actualmente, las autoridades policiales de la jurisdicción correspondiente llevan adelante las investigaciones para determinar las circunstancias precisas del suceso.