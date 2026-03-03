Portal 3/3 y Eclipse Lunar: significado y rituales del 3 de marzo

Este martes 3 de marzo de 2026 se presenta como un punto de máxima culminación debido a la convergencia entre la numerología y la astrología. El denominado Portal 3/3 potencia la vibración del número 3, cifra que se asocia directamente con la creatividad, la expresión, la comunicación y la expansión personal. Al repetirse tanto en el día como en el mes, este dígito actúa como un amplificador simbólico que busca la integración entre mente, cuerpo y espíritu, marcando un momento propicio para asumir cambios postergados y redefinir objetivos.

Esta energía, vinculada también al optimismo y a la manifestación consciente, coincide con un Eclipse Lunar que otorgará un tono rojizo al satélite, fenómeno conocido como Luna de Sangre. Desde una perspectiva simbólica, este evento astronómico se relaciona con finales, revelaciones y procesos emocionales profundos. Durante el eclipse, se interpreta que lo oculto sale a la superficie, permitiendo que situaciones estancadas encuentren resolución y que las decisiones pendientes finalmente se definan.

La unión entre la vibración del 3 y la intensidad del eclipse se percibe como una instancia de culminación para cerrar ciclos con determinación. Para canalizar esta transición, se sugieren diversas prácticas, como la escritura de intenciones: anotar aquello que se desea liberar y, por separado, los nuevos propósitos para la etapa entrante.

Asimismo, se recomienda el encendido de una vela blanca como símbolo de claridad y renovación, además de realizar limpiezas energéticas en el hogar mediante el uso de sahumerios o la ventilación de los ambientes. Otro ritual difundido es la preparación de agua lunar, dejando un recipiente bajo la luz del eclipse para utilizarlo al día siguiente en el lavado de manos o rostro como gesto de purificación.

Finalmente, esta jornada invita a la reflexión profunda sobre las metas personales, los proyectos y los vínculos. Aunque la Luna de Sangre representa un cierre, también abre el espacio para un renacimiento creativo y emocional que comenzará a manifestarse durante las semanas posteriores.