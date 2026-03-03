Quiénes son los famosos que se reconciliaron: "Él se casó hace poco con otra mujer"

Un inesperado acercamiento profesional entre Matías Alé y Graciela Alfano ha sacudido el mundo del espectáculo. La periodista Cora Debarbieri fue la encargada de revelar la información en el programa A La Tarde, donde inicialmente presentó el caso como un misterio, señalando que los involucrados "han trabajado juntos, han compartido eventos. Han generado mucho revuelo".

Al describir a la protagonista femenina, Debarbieri afirmó: "Ella es una mujer destacada, de carácter". Asimismo, destacó el pasado mediático de la actriz al mencionar que "ella salió con primeras figuras del país" y subrayó su vigencia al decir que "tiene una trayectoria enorme, en su vida pasaron muchas cosas" y que "ella es una bomba".

Finalmente, el enigma fue resuelto por la propia periodista: "Matias Alé le hizo una propuesta laboral a Graciela Alfano". Según detalló Debarbieri, el actor "quiere actuar con ella" y remarcó que, en este nuevo intento de acercamiento, "está tratando de seducirla... laboralmente".