Boca inicia la semana con la presencia de Tevez como principal duda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Boca Juniors retomará mañana los entrenamientos con vistas al partido del domingo ante Unión de Santa Fe, como local, con la presencia de Carlos Tevez, quien se recupera de un desgarro, como principal duda.



Luego del fin de semana de licencia, los futbolistas conducidos por Gustavo Alfaro retornarán al trabajo por la mañana en el complejo Pedro Pompilio y la atención estará puesta en la recuperación del “Apache”.



El “10” sufrió un desgarro en el aductor izquierdo el pasado miércoles 6 pero en la práctica del viernes pudo participar unos minutos del ensayo de fútbol y no se quiere quedar afuera del penúltimo partido del año en La Bombonera.



Alfaro probará durante la semana al delantero y si le responde satisfactoriamente estará en la lista de convocados para recibir al “tatengue” el domingo a las 17.10 por la fecha 14 de la Superliga que tiene a Boca como uno de los tres líderes, con 25 puntos junto a Lanús y Argentinos Juniors.



Tevez finaliza su contrato a fines de año y no quiere perderse los últimos compromisos de la Superliga antes del parate.



El otro futbolista en observación será el mediocampista Iván Marcone, quien la semana pasada se entrenó de manera diferenciada, pero no le impediría estar a disposición para el domingo.



El otro tema que tiene pendiente al cuerpo técnico es el regreso de los seleccionados luego de la fecha FIFA: el arquero Esteban Andrada y los mediocampistas Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo con los seleccionados argentinos; el colombiano Frank Fabra, el paraguayo Junior Alonso y el venezolano Jan Hurtado.



En cuanto a lo político también será una semana importante ya que el próximo miércoles 20 se presentan oficialmente las listas que participarán de las elecciones de diciembre.



El dirigente Christian Gribaudo ratificó su candidatura por el oficialismo y confrontó con Jorge Amor Ameal por haberse negado a participar de la reunión en busca de la “unidad”.



“Qué lástima que Ameal diga que su límite es Gribaudo, porque no nos conocemos. Hay que bajar un poco la soberbia”, apuntó en declaraciones a radio Mitre.



A su vez, el candidato prometió una fuerte presencia en la Conmebol para “discutir sobre el VAR”.



“Quiero estar muy seguido en Conmebol y discutir sobre el VAR, parar tanto los partidos va a destruir al futbol”, expresó Gribaudo, quien irá acompañado por Juan Carlos Crespi en la fórmula.