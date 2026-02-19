Huarpe Deportivo > Mercado de pases
Boca llegó a un acuerdo por Bareiro y será su tercer refuerzo
POR REDACCIÓN
Boca alcanzó un acuerdo con Fortaleza por el pase del delantero paraguayo Adam Bareiro y quedó a un paso de sumar a su tercer refuerzo en este mercado de pases, tras aceptar cambios en la modalidad de pago de la oferta de tres millones de dólares por el total de la ficha.
La negociación se aceleró en las últimas horas luego de que el club brasileño aceptara mejorar los plazos de cobro del monto propuesto por el Xeneize, que desde el inicio buscaba adquirir el 100% del pase del atacante de 29 años.
Bareiro llegará para cubrir un cupo extra habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, cuyo plazo administrativo vence en los próximos días, lo que obligó a la dirigencia a acelerar la operación para cerrarla antes de esa fecha.
En el acuerdo económico, la mitad del dinero será para River, que comparte la ficha del futbolista con Fortaleza, luego de haber adquirido al delantero en 2024 y transferido posteriormente el 50% al club brasileño.
El atacante, con pasado en San Lorenzo y River en el fútbol argentino, ya tendría acordado un contrato por tres años con Boca y se sumaría de inmediato al plantel si se formaliza la documentación.
Bareiro atraviesa un buen presente en Fortaleza, con cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026, y llega con continuidad para reforzar el ataque del equipo en medio de un arranque irregular de la temporada.
La dirigencia xeneize busca cerrar la incorporación en las próximas horas para que el futbolista se sume cuanto antes al plantel profesional y quede a disposición del entrenador, en un mercado de pases que aún no termina para el club de la Ribera.
