La legendaria agrupación vocal The Platters se presentará este jueves 19 de febrero, a las 21:30, en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, en lo que promete ser una noche marcada por la nostalgia, la elegancia y las armonías que definieron una era.

La formación actual está integrada por Barry Smith —quien dialogó con DIARIO HUARPE—, Charles Mc Caleb, Scantlebury Denis y la voz femenina invitada Dana Moon. El grupo llega a San Juan en el marco de su gira internacional, manteniendo vivo el legado que los convirtió en referentes mundiales del doo-wop y los llevó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

“El espíritu de The Platters no está solamente en las canciones, sino en la elegancia y el respeto por la música. No se trata de imitar el pasado, sino de honrarlo”, expresó Barry Smith. Y agregó: “Cuando subimos al escenario, recordamos que estas canciones nacieron para emocionar, y eso no envejece. La juventud conecta con la verdad, y si cantamos con verdad, el legado sigue vivo sin importar la edad del público”.

Clásicos que atraviesan generaciones

El repertorio incluirá los grandes éxitos que marcaron las décadas del 50 y 60, como “Only You” y “The Great Pretender”, canciones que continúan conquistando nuevas audiencias. “Es muy conmovedor. Cuando interpretamos Only You o The Great Pretender y veo a jóvenes cantándolas, siento que la música ha vencido al tiempo. A mi edad puedo decirte que cada vez que las canto siento emociones nuevas. Eso es un privilegio que pocos artistas y bandas tienen”, señaló Smith.

Sobre la expectativa de reencontrarse con el público argentino, el cantante destacó: “Argentina siempre ha tenido un público muy pasional. Esperamos encontrarnos con un público que quiera viajar en el tiempo con nosotros. Para nosotros, cada ciudad nueva es una oportunidad de crear un recuerdo inolvidable, y creemos que San Juan nos va a regalar una noche muy especial”.

Un legado que exige respeto

Mantener la identidad vocal del grupo es uno de los principales desafíos. “Eso es lo más difícil. La identidad vocal de The Platters es casi sagrada. No basta con tener buenas voces; hay que sentir el estilo y el sentimiento detrás de cada frase”, explicó Smith. “Yo siempre digo a los nuevos integrantes: ‘No canten para lucirse, canten para emocionar’. Mantener la esencia requiere ensayo y respeto por la historia. Porque más que un grupo, somos un legado que debe sonar igual de elegante hoy que hace décadas”.

Entradas y ubicaciones

El concierto se realizará en el Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, en Capital. Las entradas tienen los siguientes valores: