En medio del incesante movimiento que caracteriza al principal centro de salud de la provincia, el gobernador Marcelo Orrego supervisó los avances del nuevo edificio de consultorios externos que se levanta en el predio del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

La obra sumará 6.445 m² al hospital con fondos provinciales y optimizará la atención de 300 mil pacientes al año.

La obra, considerada estratégica para el sistema sanitario, sumará 6.445 metros cuadrados cubiertos y permitirá reorganizar y modernizar la atención ambulatoria. Orrego estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, y autoridades del nosocomio.

Publicidad

Durante la recorrida, el director del hospital, Juan Pablo Gempel, destacó la magnitud del proyecto. “Es una obra muy necesaria de modernización y actualización. Por estos consultorios pasan alrededor de 300.000 pacientes al año y esta intervención permitirá brindar espacios más adecuados tanto para ellos como para los profesionales”, subrayó.

Un edificio de vanguardia

El nuevo complejo se emplaza en la manzana delimitada por avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos. Estará organizado en tres bloques funcionales: Pediatría, Adultos y un sector de confitería destinado a usuarios.

Publicidad

En lo constructivo, se utilizará estructura metálica, cerramientos livianos y cubiertas con paneles térmicos que favorecerán la climatización. Además, contará con revestimientos exteriores de tecnología Screenpanel y terminaciones tipo acero corten, mientras que en el interior se incorporarán paneles acústicos fonoabsorbentes en el Salón de Usos Múltiples y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad.

El proyecto también prevé un área de simulación, poco frecuente a nivel nacional, clave para la formación preprofesional, una dinamoteca, biblioteca y un nuevo SUM destinado a la actividad científica.

Publicidad

Con fondos íntegramente provinciales, la obra avanza a buen ritmo y se estima su finalización para el primer trimestre de 2027. Así, el Rawson se encamina a consolidarse como un polo sanitario moderno, preparado para responder a la creciente demanda y elevar la calidad de atención de los sanjuaninos.