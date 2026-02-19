Con el verde del pulmón capitalino como escenario y un mensaje claro de autocuidado, el Ministerio de Salud realizará una caminata en el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. La actividad tendrá lugar el sábado 14 de marzo, de 8:30 a 12:30, en el tradicional Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Museo de la Historia Urbana, en 25 de Mayo y Urquiza.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia y con la colaboración de los ministerios de Gobierno y de Familia y Desarrollo Humano, llevará como lema “Cuidarte es Quererte”, una consigna que apunta a fortalecer la conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.

Publicidad

Durante la jornada se entregarán stickers y folletería informativa para difundir los factores de riesgo y la necesidad de realizar controles periódicos. Quienes deseen participar podrán inscribirse previamente a través del siguiente formulario online: Caminata para la Prevención Cáncer Cervicouterino

Prevención que salva vidas

El cáncer de cuello uterino es uno de los más frecuentes en mujeres, pero también uno de los que puede prevenirse y detectarse a tiempo. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es actualmente la herramienta más segura y eficaz para reducir el riesgo.

Publicidad

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el inicio temprano de la vida sexual, múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, no realizarse el Papanicolaou, tener el sistema inmune debilitado y fumar.

Los especialistas recuerdan que la prevención incluye la vacunación contra el VPH, la realización de estudios de detección y el acceso a educación sexual integral. La caminata no solo será una actividad física al aire libre, sino también un paso simbólico hacia una sociedad más informada y comprometida con el cuidado de la salud.