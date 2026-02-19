El Congreso de Perú designó a José María Balcázar como nuevo presidente interino del país tras la destitución de José Jerí, removido del cargo en medio de un escándalo por presuntas reuniones irregulares con empresarios y sospechas de corrupción. El flamante mandatario asumió de inmediato y estará al frente del Ejecutivo de forma transitoria hasta la asunción de un gobierno electo en julio, luego de los comicios previstos para abril.

Balcázar, de 83 años y referente del partido Perú Libre, fue elegido por el Parlamento al convertirse en presidente del Congreso, lo que lo coloca automáticamente en la jefatura del Estado por sucesión constitucional. Su mandato será breve y tendrá como objetivo principal garantizar una transición institucional y la organización de las elecciones generales que definirán al próximo presidente y al nuevo Congreso.

Publicidad

La salida de Jerí se produjo tras una votación legislativa que lo apartó del cargo por acusaciones vinculadas a supuestos encuentros no registrados con empresarios chinos y cuestionamientos por el incremento de su patrimonio. Su caída se suma a una larga lista de crisis institucionales que han provocado una inestabilidad política crónica en Perú, donde el nuevo mandatario se convirtió en uno de los tantos presidentes que asumieron en la última década.

En su primer mensaje, Balcázar prometió garantizar una transición democrática y elecciones transparentes, en un contexto marcado por la desconfianza institucional y la fragmentación política. Su gobierno interino deberá sostener la administración del Estado y encauzar el proceso electoral mientras el país atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política.