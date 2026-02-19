En uno de los entornos más extremos del planeta, donde el hielo y el silencio dominan el paisaje, la ciencia recibió un sacudón inesperado. Un equipo de investigadores de la Universidad de Australia Occidental logró registrar por primera vez en video a un tiburón nadando en aguas profundas de la Antártida, una región donde hasta ahora se creía que estos depredadores no podían habitar.

La filmación, difundida por la Associated Press, fue realizada a unos 490 metros de profundidad, en aguas que rondaban los 1,27 grados centígrados. El escenario: las frías corrientes cercanas a las Islas Shetland del Sur, frente a la península antártica.

Publicidad

En las imágenes se observa un tiburón durmiente, de entre tres y cuatro metros de largo, desplazándose con parsimonia en un ambiente hostil y oscuro. La escena, que para muchos especialistas parecía improbable, abre una nueva página en el estudio de los ecosistemas polares.

Los expertos advierten que podría tratarse del primer tiburón documentado en esas latitudes. Sin embargo, también reconocen que la escasez de exploraciones en esa zona impide descartar que otros ejemplares hayan pasado inadvertidos en el pasado.

Publicidad

El hallazgo, además, alimenta el debate sobre el impacto del cambio climático. Algunos científicos sugieren que el calentamiento de los océanos podría estar impulsando a ciertas especies a migrar hacia aguas más frías del hemisferio sur. No obstante, la falta de datos históricos y registros continuos obliga a la cautela.

Mientras tanto, el video ya circula en la comunidad científica internacional como una prueba contundente de que el océano aún guarda secretos insondables. En el corazón helado del planeta, la naturaleza volvió a demostrar que siempre puede sorprender.