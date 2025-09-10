Bolivia consiguió una victoria decisiva que la mantiene con esperanzas de clasificar al Mundial 2026. El equipo altiplánico se impuso 1-0 a Brasil en un encuentro disputado en la altura de El Alto, asegurando su pase al repechaje y dejando sin chances a Venezuela, que fue eliminada tras caer ante Colombia. El único tanto del partido fue anotado por Miguel Terceros, a través de un discutido penal. El triunfo boliviano representa un importante paso en su ambición por participar en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Un triunfo histórico en la altura

La selección boliviana, conocida como la Verde, logró una victoria trascendental al derrotar a su par de Brasil en el estadio Municipal El Alto. El encuentro, que finalizó 1-0, garantizó a los locales su lugar en la instancia de repesca, manteniendo vivo el sueño de ir a la Copa del Mundo de 2026. El solitario gol que definió el cotejo fue obra de Miguel Terceros, quien convirtió un penal sancionado por el árbitro, en una decisión que generó debate.

La polémica y el factor de la geografía

La jugada que derivó en el único gol del partido generó controversia, ya que el juez principal, Cristián Garay Reyes, necesitó la asistencia del videoarbitraje (VAR) para conceder la pena máxima. Más allá de la polémica, las condiciones del encuentro fueron un factor determinante, ya que el efecto de la gran altitud de la ciudad de El Alto afectó el rendimiento de los jugadores brasileños, quienes mostraron signos de cansancio a lo largo del juego.

Mientras tanto, en otro de los partidos cruciales de la jornada, la selección de Venezuela, apodada "la Vinotinto", sufrió una derrota por 6-3 frente a su similar de Colombia. Esta caída, sumada al resultado favorable de Bolivia, selló la eliminación del equipo venezolano de la carrera por un cupo en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.