Bolivia: nombraron en un cargo clave al diputado que había acusado a Morales de "terrorismo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, tomó juramento hoy a Rafael Quispe, el diputado que había acusado de "terrorismo" a Evo Morales tras su denuncia de golpe de estado, como el nuevo director general ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, una institución que quedó manchada en el gobierno del líder masista por un masivo caso de corrupción.



“Sin importar las consecuencias, me propongo a poner orden en el Fondo Indígena; yo no me corro, dirigiré el Fondo Indígena enmarcando lo justo y correcto”, afirmó Quispe en un acto en el Palacio Quemado, según el diario local Los Tiempos.



Quispe no solo fue uno de los más duros opositores a Morales y defensores del actual gobierno, sino que fue uno de los principales denunciantes del caso de corrupción del Fondo Indígena, que en 2015 reveló el desvío de 6,8 millones de dólares de 69 proyectos y provocó la condena a prisión de varios funcionarios del masismo.



Hoy retomó esas denuncias.



“Vamos a realizar la auditoría correspondiente; quienes han robado la plata deben ir donde los ladrones están, a la cárcel”, prometió Quispe y adelantó que todos los proyectos en desarrollo en las comunidades indígenas continuarán.



El 19 de noviembre pasado, apenas una semana después de la asunción de Áñez y en medio de una escalada de represión que dejó más de 20 muertos en solo unos días, Quispe presentó una denuncia formal por "terrorismo" contra Morales -ya por entonces exiliado en México- ante el Ministerio Público.



“Mediante discursos, entrevistas con medios televisivos internacionales y publicaciones en las redes sociales, incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición, terrorismo y otros delitos”, argumentó el entonces diputado.