¡Bomba! Francis Ngannou dejó de ser peleador de UFC

En las últimas horas, Francis Ngannou se apartó de UFC y fue noticia en el planeta entero. El ahora excampeón de los Peso Pesado de la compañía quedó en condición de libre, tras no aceptar la propuesta contractual de la empresa. El Presidente, Dana White, confirmó que Jon Jones y Ciryl Gane pelearán por el título vacante de la división en marzo de este 2023. Ahora, el camerunés podría pasar a boxear con Tyson Fury.

"Le ofrecimos a Francis un acuerdo que lo habría convertido en el peso pesado mejor pagado en la historia de la compañía, más que (Brock) Lesnar, más que nadie, y rechazó el trato", fue lo que comentó Dana White ante los periodistas en la conferencia de prensa posterior al evento del fin de semana. Sin dudas, la noticia fue una bomba en el planeta entero.

Luego, Dana dijo: "Llegamos a este punto, y les he dicho esto antes, si no quieren estar aquí, no tienen que estar aquí. Creo que Francis está en un lugar en este momento donde no quiere correr muchos riesgos. Siente que está en una buena posición donde puede luchar contra oponentes menores y ganar más dinero. Así que vamos a dejar que haga eso. Vamos a liberarlo por su contrato. Vamos a renunciar a nuestro derecho de igualar, y él puede ir y hacer lo que quiera. Ahí es donde estamos".

Francis Ngannou se despide de UFC

"Creo que estás viendo eso, vas a luchar posiblemente contra el mejor luchador de todos los tiempos, serías el peso pesado mejor pagado de la historia de UFC, o crees que hay más dinero para luchar contra alguien que no es el mejor de todos los tiempos, alguien que es un oponente menor. Tendrás que hacerle esa pregunta a Francis, pero en mi opinión eso es lo que es", expuso el Presidente de UFC.

"El tipo pesaba más de 300 libras, acaba de someterse a una cirugía de rodilla, no ha tenido un campo de entrenamiento real. Y creo que probablemente tenga mucho que ver con eso en lo que respecta a Francis. No sabe qué va a pasar con la rodilla. No se está volviendo más joven. Ni siquiera creo que hubiera estado listo para marzo. No podemos seguir manteniendo la división y no llegar a un acuerdo con este tipo. Hicimos todo lo posible para tratar de hacer que esta pelea suceda, pero tiene en mente que hay mayores oportunidades fuera del UFC con oponentes menores", sentenció sobre Ngannou.