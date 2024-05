¡Bombazo! Raphael Varane podría llegar a un grande del continente

A pesar de la reciente eliminación en los cuartos de final del Clausura 2024 a manos de Rayados, Tigres ya estaría preparando un golpe de efecto en el mercado de fichajes: nada más y nada menos que la incorporación de Raphael Varane. Todo comenzó con las palabras del periodista David Medrano, quien aseguró que "habrá sorpresas en Tigres" y que en un par de semanas "se acordarán de mí".

A esto se sumó Christian Martinoli, quien confirmó la llegada de "un europeo que es defensa central" procedente de un equipo que "viste de rojo", haciendo referencia al Manchester United, club del que Varane acaba de anunciar su salida. La ilusión de los aficionados de Tigres de México se disparó en las redes sociales tras la información de Medrano y Martinoli.

La posibilidad de ver a un jugador de la talla de Varane en San Nicolás de los Garza ha generado gran expectativa entre los hinchas felinos. José Ramón Fernández, en el programa Fútbol Picante, aportó más detalles al rumor. Reveló que el posible refuerzo de Tigres para el Apertura 2024 llegaría "a petición y ayuda de un compatriota", haciendo referencia a André-Pierre Gignac.

¿Llegará Raphael Varane a Tigres?

La llegada de Varane no sería la primera incursión de Tigres en el mercado francés. Sin embargo, la historia no ha sido del todo positiva. A excepción de André-Pierre Gignac, quien se ha convertido en una leyenda del club, los demás jugadores galos que han vestido la camiseta de los Felinos no han tenido un gran rendimiento. Por ahora, solo se trata de un rumor.

Sin embargo, la ilusión de la afición de Tigres es grande. La posible incorporación de Raphael Varane, campeón del mundo y de la Champions League, sería un golpe de efecto para el club y sin duda alguna ilusionaría a la hinchada de cara al Apertura 2024. Habrá que esperar para ver si este rumor se convierte en realidad. Lo que es seguro es que el mercado de fichajes de Tigres promete ser apasionante.