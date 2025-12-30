En horas de la tarde de este lunes, personal del Cuartel Central de Bomberos de San Juan debió intervenir de urgencia tras declararse un incendio en un galpón ubicado dentro del Parque Industrial de Chimbas. El foco ígneo se desarrolló en el predio de la empresa de elementos químicos Salyclor, afectando principalmente materiales acumulados en la zona exterior.

Según informaron fuentes oficiales, las llamas alcanzaron un acopio de residuos y elementos en desuso, entre ellos grandes volúmenes de chatarra, neumáticos, binners con restos de sustancias químicas y dos silos de 25.000 litros. La presencia de estos materiales generó una combustión intensa y una densa columna de humo, visible desde distintos puntos del departamento.

El trabajo coordinado del personal de bomberos permitió controlar el avance del fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras instalaciones del sector, lo que hubiera representado un riesgo mayor dado el tipo de productos que allí se manipulan. Tras varias horas de tareas, se logró sofocar el incendio y realizar el enfriamiento del área comprometida. Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque continúan las pericias para determinar el origen del siniestro.