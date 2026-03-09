Estafaron a Gerardo Romano con su hija y le sacaron más de 55 mil dólares

Gerardo Romano fue víctima de un sofisticado intento de estafa telefónica que estuvo a punto de costarle 55 mil dólares. Bajo una modalidad de extrema presión psicológica, delincuentes le hicieron creer que su hija Rita, de 21 años y residente en Montevideo, se encontraba detenida en una comisaría uruguaya tras un violento episodio de inseguridad.

La maniobra delictiva se extendió por más de 20 minutos, tiempo durante el cual un falso efectivo policial mantuvo al artista en vilo. “Estoy impresionado porque soy un profesional de la actuación, de hacerte creer el personaje, y estuve más de 25 minutos hablando con un supuesto policía. Lo hizo perfecto”, relató Romano en diálogo con el medio 0223. Según el relato de los estafadores, la joven habría sido asaltada y golpeada, quedando involucrada en un escenario judicial crítico. “Me dijo que mi hija estaba en una comisaría porque la habían asaltado y la habían golpeado. Que estaba detenida porque había habido un homicidio: alguien le había disparado a uno de los delincuentes y estaba muerto”, recordó el actor.

La credibilidad del engaño aumentó cuando una mujer simuló ser su hija al teléfono. “Hablaba entrecortada, lloraba. Yo le preguntaba qué había pasado, pero ella no podía hablar. Estoy realmente sorprendido porque me creí todo”, confesó el intérprete. Ante la supuesta urgencia, le exigieron el pago de una fianza de 55 mil dólares por su condición de extranjera para evitar una detención de 40 días mientras se realizaban pericias.

En medio del colapso emocional, Romano contactó a la madre de la joven, la bailarina Romina Krasinskiy, y gestionó la intervención de un abogado penalista. “Estuve a punto de dejar todo porque es un hijo, un ángel al que le pasa algo así. Estaba presa, imputada y golpeada y yo inoperante en Mar del Plata”, expresó sobre la angustia vivida.

El episodio finalizó cuando lograron comunicarse directamente con Rita y confirmar su bienestar. Tras el susto, el actor comparó la precisión del engaño con la ficción: “En la mitad del duelo te enterás de que era todo mentira. Me resulta increíble cómo estuve hablando más de 20 minutos y me la hizo creer”, concluyó, mencionando que incluso en la serie “El Marginal” existe una escena casi idéntica a su traumática experiencia real.