Budín de naranja con polenta: receta fácil para una miga muy húmeda

La repostería casera encuentra un nuevo aliado en un componente inesperado. El budín de naranja, ese emblema de las tardes dulces, se renueva mediante una técnica que prioriza la textura. En esta versión, la receta suma un ingrediente poco habitual que cambia la estructura del postre y logra una consistencia más liviana: la polenta. Gracias a esta incorporación, el resultado se aleja del molde tradicional para ofrecer una miga suave que preserva su frescura durante horas.

Para obtener esta preparación, se requiere procesar 200 g de polenta con 300 g de azúcar hasta lograr una finura extrema, mezclando luego con 400 g de harina y una cucharadita de polvo de hornear.

La clave del sabor radica en el uso de dos naranjas, tanto su jugo como su ralladura, que se licúan junto a 4 huevos, 200 cc de aceite de girasol y 250 cc de leche. Una vez integrados los secos con los líquidos en un bowl hasta eliminar cualquier grumo, la mezcla se vuelca en un molde de 26 cm aceitado y enharinado.

El proceso de cocción demanda 45 minutos en un horno medio a 170°. Para el cierre, un glaseado compuesto por 150 g de azúcar impalpable y una cucharada de jugo de naranja corona la pieza, sumando frescura y un perfil cítrico intenso. Como detalle final, se incorporan naranjitas confitadas que realzan la presentación de este plato rendidor.