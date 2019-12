Bordet impulsará reformas "política y judicial pendientes" y una ley de agrotóxicos en Entre Ríos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró hoy que impulsará proyectos para realizar "las reformas políticas y judiciales pendientes" y una ley de agrotóxicos en base a un decreto y pidió ayuda al gobierno nacional, al asumir su segundo mandato consecutivo con la presencia del presidente Alberto Fernández.



También dijo que promoverá "la creación del laboratorio de medicamentos provincial", una "nueva matriz energética con fuentes de energía alternativa", obras viales y hospitales.



Bordet logró otro mandato en las elecciones de junio pasado, donde obtuvo el 57,43% de los votos, y se convirtió en el gobernador más votado en la historia de Entre Ríos tras el regreso de la democracia en 1983.



Al hablar ante la Asamblea Legislativa entrerriana, consideró que durante su primer mandato "he cumplido" gracias a "un equipo de gobierno con madurez necesaria para avanzar sobre las diferencias, pensando grandes objetivos".



Admitió una "buena relación" con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, "con diálogo abierto y sincero para consolidar la base del desarrollo de la provincia".



Y sostuvo que a pesar de haber sufrido "devaluación, inflación, deterioro del salario y tarifazo", logró "encauzar la provincia con un sostenido nivel de obras". Por eso, señaló, su nueva gestión estará "signada por el crecimiento y trabajo, con una provincia más sustentable y con mayor calidad institucional".



Aseguró que promoverá el desarrollo turístico y de las exportaciones, ambos espacios que "generan empleo", y una nueva matriz energética para "instalar industrias y fomentar las exportaciones" con fuentes de energías alternativas "como biomasa y luz solar".



Además, reclamó al gobierno de Fernández "delegados en Salto Grande que defiendan los intereses entrerrianos para controlar los fondos, aplicarlos en la provincia y que tengamos un precio justo de energía".



Asimismo, le pidió "ayuda al gobierno nacional" para tener "una red vial a la altura de lo que la provincia necesita".



Bordet solicitó el pago del "impuesto al combustible, del que nos adeudan 500 millones de pesos" para hacer obras viales, entre ellas "terminar la ruta nacional 18 que quedó paralizada".



Respecto a la salud, indicó que trabajará en la creación de un laboratorio provincial de medicamentos, licitará nuevamente las obras en el hospital de Gualeguaychú y dialogará con el PAMI para habilitar el hospital de la Baxada de Paraná.



"Vamos a reforzar nuestras políticas y programas sociales porque la situación es agobiante, y seguiremos trabajando para generar condiciones para que el sector privado genere puestos de trabajo", continuó en su discurso de cerca una hora.



El gobernador dijo que en su primera gestión "no se despidió ningún trabajador pero sí la planta provincial se redujo un 4%" para fomentar "un Estado ágil, eficiente y que cumpla con sus obligaciones".



En educación apuntó a trabajar "más aceleradamente para alcanzar una calidad educativa de excelencia, con posibilidades desde la escuela pública para todos" ya que "es imperdonable que los chicos tengan que dejar la escuela secundaria"



En materia de proyectos de ley que enviará a la Legislatura, destacó una "ley para el tratamiento de agroquímicos, que sea tratada con responsabilidad y sobre la base del decreto" firmado por él mismo.



También dijo que enviará "un proyecto para hacer rápido la discusión de la reforma política pendiente" con una ley que "mejore la calidad institucional y permita al ciudadano expresarse cabalmente, y que su voluntad se vea en su voto".



Bordet sostuvo que avanzó "sustancialmente" en "una reforma judicial", pero que todavía falta "garantizar que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo" y por eso impulsará reformas "en los distintos códigos".



"También tiene que haber un límite para que los jueces no permanezcan eternos en el cargo y tengan la posibilidad de recambio", agregó. Y señaló que "los hombres tenemos ciclos" y que luego de su mandato aparecerán "hombres y mujeres que harán las cosas mucho mejor".