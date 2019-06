Boudou pidió su absolución en el juicio por los papeles falsos de su auto

Por creerse inocente, la defensa del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou pidó la absolución en el juicio oral que se le sigue por el caso de la falsificación de formularios para transferir un auto Honda y por el que la Fiscalía pidió que sea condenado a tres años de prisión.

La sanjuanina Graciana Peñafort, una de las abogadas de Amado, hizo su alegato ante el Tribunal Oral Federal 8. Sostuvo que no hubo delito en el hecho y que el ex funcionario solo tuvo la posesión y no el dominio del vehículo. También señaló que la responsabilidad sobre los trámites era de los gestores y no de Boudou.

En el caso se juzga la falsificación de tres formularios para hacer la transferencia de un auto Honda modelo 1992. El fiscal Abel Córdoba pidió a fines de mayo una pena de tres años de prisión para Boudou por el delito de falsificación de documento.

En el juicio se juzga otro caso. Es por la compra presuntamente irregular en 2009 de 19 autos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de esa cartera.