El 18 de diciembre de 2025, Brad Pitt festeja sus 62 años consolidado como una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica mundial. Con más de treinta años de trayectoria, su nombre sigue siendo sinónimo de éxito tanto frente a las cámaras como en el ámbito empresarial.

El actor alcanzó la fama a principios de la década de 1990, cuando dejó atrás roles secundarios para protagonizar películas que dejaron huella en Hollywood. Su versatilidad le permitió evitar el encasillamiento y mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Títulos como "Siete pecados capitales", "El club de la pelea", "Troya" y la saga "Ocean’s" cimentaron su estatus como uno de los actores principales de la industria. Además, producciones posteriores como "Bastardos sin gloria" y "Érase una vez en Hollywood" reforzaron su prestigio y le valieron reconocimientos importantes.

Brad Pitt también se convirtió en un imán para los estudios gracias a la recaudación de sus películas, que en conjunto superan los 5.000 millones de dólares a nivel mundial. Este impacto en taquilla explica por qué sigue siendo requerido incluso después de los 60 años. En la actualidad, diversifica su trabajo con proyectos para plataformas de streaming y grandes productoras, como lo demuestra su acuerdo en 2025 para protagonizar "F1", por el que recibió un pago inicial de 30 millones de dólares.

En cuanto a su patrimonio, el actor posee una fortuna estimada en 400 millones de dólares. Este capital proviene tanto de sus ingresos habituales, que rondan los 20 millones de dólares por película, como de su labor como productor. A principios de los 2000, Pitt asumió el control de Plan B Entertainment, la compañía responsable de éxitos como "12 años de esclavitud", "Moonlight" y "Los infiltrados". Estas películas no solo ganaron premios internacionales sino que también tuvieron un excelente desempeño económico.

Además, el actor ha implementado estrategias comerciales inteligentes, como acuerdos con participación en las ganancias, que le permitieron aumentar sus ingresos cuando las películas tuvieron éxito en salas. A esto se suman inversiones en bienes raíces y contratos publicitarios que ha mantenido a lo largo de su carrera.

A pesar de haber enfrentado litigios millonarios en años recientes, la situación financiera de Brad Pitt continúa siendo sólida y estable, lo que le permite seguir siendo un pilar dentro del entretenimiento global.