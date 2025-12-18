El proyecto de comunicación que solicitaba de manera urgente informes al Poder Ejecutivo provincial sobre la mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento no será tratado antes de fin de año en la Legislatura de San Juan. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial por Iglesia, Gustavo Deguer, ingresó en el orden del día de la última sesión ordinaria celebrada este jueves 18 de diciembre, pero finalmente fue girada a comisión, postergando su debate.

La decisión se tomó luego de que el propio Deguer, integrante del bloque Bloquista —sociopolítico del oficialismo provincial— aceptara que el proyecto no se discutiera sobre tablas y pasara a la Comisión de Ambiente. Así, lo que había sido presentado como un pedido “urgente” quedará sin tratamiento parlamentario en lo que resta del año legislativo.

Un pedido de informes que apuntaba al Ejecutivo

El proyecto de comunicación tenía como objetivo que el Poder Ejecutivo Provincial hiciera públicas todas las actuaciones realizadas, las que se encuentran en curso y las que se proyectan llevar adelante en relación con la mortandad de peces registrada en el principal espejo de agua del departamento Iglesia.

La urgencia, puesta en duda

En diálogo con DIARIO HUARPE, este miércoles Deguer había explicado que el pedido de tratamiento urgente respondía a la falta de información oficial clara sobre lo ocurrido. Según el legislador, ese vacío comunicacional había generado incertidumbre y preocupación entre los habitantes de Iglesia, pero también entre potenciales turistas que analizan visitar el departamento durante la temporada de verano.

Deguer consideraba que el Gobierno provincial no había comunicado de manera adecuada qué estaba sucediendo con el agua del dique ni con la fauna ictícola afectada. Además, remarcó que ningún funcionario provincial se había hecho presente en la comuna cordillerana para llevar tranquilidad a la población. Pero, durante la sesión de este jueves, fue el propio Deguer quien anunció que su iniciativa pasaría a la Comisión de Ambiente.

A comisión y sin fecha cierta

Como argumento, el diputado explicó que desde el gobierno provincial le informaron que están a la espera de los análisis que realizó la Municipalidad de Iglesia, cuyos resultados estarían disponibles la próxima semana. Resultados que podrían llevar claridad al conflicto socioambiental.

Según sostuvo en el recinto, una vez que esos estudios estén en manos de la Legislatura, el proyecto podría ser tratado con despacho en la siguiente sesión. No obstante, con el cierre del período ordinario, el debate quedará postergado al menos hasta el próximo año legislativo.

De este modo, el pedido de informes por la mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento seguirá en espera, mientras persisten las dudas y reclamos de una comunidad que aún aguarda respuestas oficiales.