En el marco del debate legislativo por la Ley de Glaciares, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expuso este jueves ante el plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación. La presencia del mandatario sanjuanino se dio en una instancia clave, que marcó el cierre de la ronda de consultas previas a la emisión de dictámenes y al posterior tratamiento del proyecto en el recinto.

Orrego asistió al encuentro con el objetivo de brindar precisiones técnicas y políticas sobre el impacto de la norma vigente y la necesidad de avanzar en una ley aclaratoria que otorgue previsibilidad jurídica y reglas claras para el desarrollo de las inversiones mineras, sin resignar los estándares de protección ambiental. En ese sentido, manifestó el compromiso de San Juan con una legislación que combine el cuidado de los recursos estratégicos con un modelo de desarrollo sostenible.

Publicidad

Durante su exposición en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, el gobernador fue categórico al señalar que la provincia defiende la protección de glaciares y geoformas del ambiente periglacial cuando estas cumplen una función hídrica relevante. Al mismo tiempo, planteó que la Ley de Presupuestos Mínimos debe aplicarse de manera armónica con la explotación razonable de los recursos naturales, en el marco de las competencias constitucionales de las provincias.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue remarcar que el proyecto en debate no implica un retroceso ambiental ni una modificación del bien jurídico protegido, sino una adecuación normativa que busca clarificar alcances y procedimientos. En particular, destacó que la propuesta no delega nuevas facultades, sino que reconoce y restituye atribuciones originarias de las provincias, mientras la Nación conserva su rol de fijar los presupuestos mínimos.

Publicidad

Orrego explicó que la iniciativa introduce mayor precisión en el tratamiento del ambiente periglacial, al permitir evaluaciones ambientales específicas y exhaustivas para determinar la relevancia hídrica de determinadas geoformas. Solo en los casos en que no cumplan esa función podrían habilitarse actividades lícitas, siempre bajo control de la autoridad provincial competente.

En el tramo final, el mandatario puso en valor la capacidad técnica e institucional de San Juan para ejercer las facultades previstas en el nuevo texto, subrayando la experiencia acumulada, la disponibilidad de profesionales especializados y el trabajo articulado con la Universidad Nacional de San Juan.

Publicidad

La exposición fue compartida con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Ambos representaron a las provincias nucleadas en la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, respectivamente, y realizaron una defensa conjunta del proyecto nacional. En ese marco, recordaron que el impulso a esta ley aclaratoria responde también a la doctrina de concertación federal promovida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que insta a consensos interpretativos entre Nación y provincias.