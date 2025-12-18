El Gobierno oficializó cambios significativos en el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social, que se aplicarán a partir del año 2026. Según anunció el Ministerio de Capital Humano, los titulares con hijos de entre 0 y 4 años recibirán el 100% del beneficio de forma automática, sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales, siempre que cumplan con los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio.

Esta decisión responde a la preocupación oficial por la caída en los niveles de vacunación infantil registrada en todo el país, y busca simplificar la gestión para las familias, eliminando la retención parcial del monto que hasta ahora requería la presentación de documentación para ser liberada.

Publicidad

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y surge del trabajo conjunto entre los ministerios de Capital Humano y de Salud. El nuevo esquema se basa en el intercambio de datos entre ambas carteras para verificar el cumplimiento de los controles de salud, lo que permitirá agilizar el proceso y reducir la carga administrativa.

En paralelo, el Gobierno estableció la automatización total del cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social. Las titulares que realicen los controles médicos requeridos durante la gestación accederán automáticamente al 20% del monto acumulado al finalizar el embarazo, sin necesidad de trámites adicionales.

Publicidad

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que estas modificaciones forman parte de una política orientada a simplificar los procedimientos y mejorar la transparencia en el sistema de prestaciones sociales. El esquema comenzará a regir con la información correspondiente a los controles de salud del año 2026, lo que permitirá que las familias accedan a los beneficios de manera más ágil y segura.