El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronto designará al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), un funcionario que apoyará la reducción de las tasas de interés. Durante un discurso nacional, Trump destacó que esta decisión contribuirá a que los pagos hipotecarios disminuyan aún más.

“Pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tipos de interés mucho más bajos, y los pagos de las hipotecas bajarán aún más”, afirmó el mandatario en su alocución, donde también resaltó los avances económicos y en seguridad nacional alcanzados en el primer año de su segundo mandato.

Publicidad

Trump busca además estrechar la relación con la Fed y expresó que el presidente de la entidad debería consultarlo para definir las tasas de interés. “Típicamente, eso ya no se hace. Solía hacerse rutinariamente. Debería hacerse”, sostuvo. Sin embargo, aclaró: “No significa... no creo que deba hacer exactamente lo que decimos. Pero ciertamente somos; soy una voz inteligente y debería ser escuchada”.

El presidente ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que las tasas hipotecarias bajen, aunque el tipo de interés que regula la Fed tiene un impacto limitado sobre los costos de préstamos a largo plazo, los cuales dependen más de otros factores como el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Publicidad

En cuanto a los candidatos para presidir la Fed, entre los principales aspirantes se encuentran el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el exgobernador Kevin Warsh y el actual gobernador Chris Waller. Todos ellos apoyan una política de tasas más bajas que las actuales.

No obstante, ninguno ha manifestado explícitamente que presionará para que las tasas caigan al nivel de crisis del 1% que ha sugerido Trump. Actualmente, la Fed mantiene un rango de entre 3,5% y 3,75%, y ni siquiera el último nombrado, el gobernador Stephen Miran, apoya una reducción tan significativa.

Publicidad

La semana pasada, Trump indicó que se inclina por Warsh o Hassett para liderar el banco central, aunque las entrevistas continúan y recientemente se reunió con Waller, quien es un defensor de la independencia de la Fed y también promueve tasas más bajas.