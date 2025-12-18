Un violento choque de tránsito se registró este jueves en el departamento Chimbas y terminó con dos personas heridas, que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Rawson. El siniestro ocurrió sobre avenida Benavidez, antes de calle Bonduel, en sentido de oeste a este.

Según la información preliminar, un automóvil Chevrolet Prize embistió a una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres, quienes quedaron tendidos sobre la calzada tras el impacto. Las víctimas, que aún no fueron identificadas, tendrían entre 30 y 40 años.

Publicidad

El conductor del auto no requirió ser trasladado. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El vehículo era conducido por un hombre de aproximadamente 30 a 35 años, quien circulaba por la misma arteria cuando, por motivos que se investigan, se produjo la colisión. El impacto fue de tal magnitud que fue necesaria la rápida intervención de los servicios de emergencia.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Personal médico asistió a los motociclistas en el lugar y, debido a las lesiones sufridas, ambos fueron derivados de inmediato al Hospital Rawson, donde quedaron internados para una evaluación más profunda de su estado de salud.

Publicidad

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones de rigor, ordenó el tránsito y comenzó con las pericias para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades. El hecho vuelve a encender la alerta sobre la siniestralidad vial en arterias de alto tránsito del Gran San Juan.