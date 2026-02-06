La situación judicial y administrativa de Branka Motors se agravó este viernes luego de que su representante legal no se presentara a la audiencia conciliatoria convocada por Defensa al Consumidor ni ofreciera propuestas para resolver los reclamos de los damnificados por una presunta estafa.

Ante la ausencia de la empresa y la falta total de voluntad de conciliación, la Dirección de Defensa al Consumidor dio por cerrada la instancia administrativa, habilitando la aplicación de la sanción máxima prevista por la ley vigente. Así lo confirmó su titular, Fabiana Carrizo, quien fue contundente: “La ley nos ampara para poder ponerla y lo vamos a hacer”.

La multa prevista equivale a 210 canastas básicas, el tope permitido por la normativa actual. Según el último informe del Indec, la Canasta Básica Total para una familia tipo (cuatro integrantes) tiene un valor de $1.308.713. Tomando ese monto como referencia, la sanción contra Branka Motors ascendería a $274.829.730, una cifra inédita para este tipo de infracciones en la provincia.

Desde el organismo explicaron que la sanción responde no solo al incumplimiento contractual denunciado por los consumidores, sino también a la falta de comparecencia y de propuestas concretas por parte de la empresa, lo que impidió cualquier posibilidad de acuerdo en el ámbito administrativo.

Además, Carrizo confirmó que todo el expediente será remitido a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), poniendo a disposición de la Justicia la documentación reunida durante el proceso. De esta manera, el caso pasará ahora a la órbita judicial, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales.