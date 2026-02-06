Un incendio se desató este jueves por la noche en una casa abandonada del departamento Rawson y generó preocupación entre los vecinos. La intervención inmediata del personal de Bomberos, que logró sofocar las llamas y evitar daños mayores, fue clave.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en Villa Augusto, en una vivienda que se encuentra parcialmente abandonada. En el lugar suelen pernoctar personas en situación de calle, conocidas en el barrio por permanecer allí de manera ocasional.

Publicidad

Según relataron fuentes vinculadas al procedimiento, momentos antes del incendio se habría producido una discusión entre quienes ocupaban la casa. Posteriormente, se prendió fuego el interior del inmueble, donde había materiales y objetos recolectados de la vía pública, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

A su vez, señalaron que estas personas suelen retirarse del lugar al advertir la presencia policial, ya sea por patrulleros, sirenas o balizas, situación que en reiteradas oportunidades generó molestias y episodios de tensión en la zona.

Publicidad

Tras el arribo de los bomberos, el fuego fue controlado y extinguido. No se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales en el interior de la vivienda.