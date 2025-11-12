Un terrible hecho conmocionó a la ciudad de Campinas, en el estado brasileño de San Pablo, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Denise Tizo de Oliveira, de 27 años, y su pareja Vinícius Franco de Farias, quien la habría asesinado y luego se quitó la vida. La joven estaba embarazada de ocho meses y el bebé, al que iban a llamar Augusto, también murió.

El trágico descubrimiento ocurrió el domingo, cuando la Policía local acudió al domicilio de la pareja en el barrio Jardim Santa Lúcia, donde ambos se habían mudado recientemente. Según informaron fuentes policiales, el cuerpo de Denise presentaba heridas de arma blanca. Todo indica que Vinícius la atacó y luego se suicidó en el mismo lugar.

El equipo médico que llegó a la vivienda constató las muertes y confirmó que el embarazo estaba avanzado. La Policía Civil de Campinas investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio, mientras que la Delegación de Defensa de la Mujer (DDM) quedó a cargo del caso y secuestró los teléfonos de ambos para analizar su contenido.

De acuerdo con declaraciones de familiares del agresor, la relación atravesaba fuertes conflictos en los últimos meses, especialmente en el período previo al nacimiento del bebé. Vecinos del barrio señalaron que no habían advertido situaciones de violencia visibles, aunque escucharon discusiones en días anteriores.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad. La Facultad de Odontología de la Universidad Nove de Julho, donde Denise se había graduado, emitió un comunicado en el que repudió el crimen: “Este crimen brutal y cobarde no es un caso aislado, sino el reflejo de una violencia estructural y machista que arrebata vidas y destruye familias”.

Por su parte, la madre de la víctima despidió a su hija con un mensaje desgarrador en redes sociales: “Y así se fue sin despedirse, en silencio, sin tener derecho a conocer a su pequeño Augusto. Y hoy están en el reino espiritual jugando juntos. Te amo, mi hermosa hija Denise”.