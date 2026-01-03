El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país. Según informó en su red social Truth Social, la operación se llevó a cabo como parte de un “ataque a gran escala” coordinado con las fuerzas del orden estadounidenses.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump.

El mandatario agregó que se proporcionarán más detalles próximamente y convocó a una conferencia de prensa para este sábado a las 11:00 AM en Mar-a-Lago (16:00 GMT), donde se espera ampliar la información sobre la operación.

El mensaje de Donald Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

Hasta el momento, no se ha recibido confirmación oficial de Caracas ni de organismos internacionales sobre la captura de Maduro. La noticia, de confirmarse, representaría un hecho sin precedentes en la historia reciente de Venezuela y la política internacional.