Corazón de Jesús logró el ascenso a la Primera División del futsal femenino de San Juan tras vencer con autoridad a Sarmiento. Fue por 4 a 1, en el estadio La Superiora, en una final que definió el segundo ascenso de la temporada.

Alegría total la de Corazón de Jesús tras el ascenso.

El conjunto ascendido fue superior a lo largo del encuentro y selló la victoria con goles de Guadalupe Alcayaga, en dos oportunidades, Florencia Botta y Martina Orihuela. El único tanto de Sarmiento fue convertido por Aldana Fernández.

Corazón de Jesús había accedido a esta instancia decisiva luego de finalizar su participación en la fase regular como puntero de la tabla general y esperar al ganador del reducido, instancia en la que Sarmiento se impuso ante Tango y consiguió su lugar en la final por el ascenso.

Con este resultado, Corazón de Jesús celebró un merecido ascenso a la máxima categoría del futsal femenino sanjuanino, coronando una campaña sólida y regular que tuvo su premio en el partido definitorio.