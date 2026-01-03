San Juan cerró 2025 con 62 personas fallecidas en siniestros viales. El dato fue confirmado por el jefe de la Policía provincial, Néstor Álvarez, quien remarcó que, aunque cada muerte es una tragedia, la provincia muestra una baja sostenida en los últimos tres años.

“Lamentablemente, comenzamos con un fallecido en 2026, pero le puedo hablar de los tres últimos años, 23, 24 y 25. La verdad es que hemos tenido una baja en este sentido de fallecidos por siniestros viales”, señaló Álvarez al trazar el balance más reciente.

Los números confirman esa tendencia. En 2023 se registraron 101 muertes por accidentes de tránsito; en 2024, la cifra descendió a 77; y en 2025 el año terminó con 62 víctimas fatales. “Tiende a haber una baja en este sentido”, aseveró el jefe policial.

La comparación interanual permite dimensionar el cambio: en dos años, San Juan redujo casi a la mitad la cantidad de fallecidos viales. Para la conducción de la fuerza, no se trata de un hecho aislado ni atribuible a una sola medida, sino del resultado de un conjunto de acciones sostenidas en el tiempo.

Concientización y controles permanentes

Consultado sobre a qué atribuye este descenso, Álvarez evitó simplificaciones. “Yo creo que lo atribuya todo”, dijo. En ese marco, destacó las campañas de concientización impulsadas por el Gobierno, el refuerzo de la presencia policial en calles y rutas, y los controles permanentes vinculados a infracciones de alto riesgo.

“Hay campañas que ha hecho el Gobierno de concientización. La verdad que eso es muy importante”, afirmó, y sumó el foco puesto en controles por alcoholemia y otras conductas peligrosas al volante. Para la Policía, estos operativos cumplen una doble función: disuadir y educar.

En ese punto, el jefe de la fuerza hizo una aclaración clave sobre la lógica de los controles. “No siempre son sancionatorios, sino muchas veces a la mayoría”, explicó, al señalar que en numerosos casos se prioriza la prevención y la corrección de conductas antes que la multa.

Álvarez también puso el acento en la mayor presencia policial como factor determinante. “El sanjuanino empieza a tomar conciencia”, sostuvo, y vinculó ese cambio con la visibilidad constante de los controles. La idea, explicó, es que el respeto por las normas no dependa de operativos aislados, sino de una vigilancia sostenida.

Desde la mirada policial, la previsibilidad del control genera hábitos. Saber que hay controles de manera regular, y no solo en fechas especiales, contribuye a que los conductores incorporen prácticas más seguras en su vida cotidiana.

Una mejora que no admite triunfalismos

Pese a la baja registrada entre 2023 y 2025, Álvarez evitó cualquier lectura complaciente. El inicio de 2026 con una víctima fatal vuelve a poner en primer plano la fragilidad de las estadísticas y la necesidad de sostener las políticas públicas en el tiempo.

Cada número, remarcó, representa una vida perdida. Por eso, aunque la tendencia sea positiva, el desafío sigue siendo profundizarla. Reducir de 101 a 62 muertes en dos años marca un rumbo, pero no un punto de llegada.