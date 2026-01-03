La crisis industrial en Argentina suma un nuevo capítulo. Las empresas dedicadas al sector de fundición atraviesan un escenario crítico marcado por el freno de las ventas, la caída del empleo y bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, un panorama que los industriales atribuyen a la baja del consumo interno y a la apertura de importaciones.

Según el último informe de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), en noviembre el uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 44,87%, lo que representa una caída de casi 12 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado.

Publicidad

La situación impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas: la mitad de las firmas que continúan operando lo hace sin alcanzar el punto de equilibrio. “Nos condenaron”, aseguró un directivo de la cámara en una nota enviada a gobernadores y al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que se advierte sobre la gravedad del contexto que atraviesa el rubro.

El deterioro también se refleja con fuerza en el empleo. En el último mes, el 17% de las empresas reconoció haber realizado recortes sustanciales de personal, mientras que un 39% aplicó reducciones menores. El 43% restante mantuvo su dotación sin cambios y ninguna firma reportó incorporaciones netas.

Publicidad

Desde el sector metalúrgico alertan que la crisis podría provocar consecuencias estructurales. “Las cadenas de valor se están acortando, al punto de que hay sectores que casi tienden a desaparecer y ser reemplazados por completo por importaciones”, advirtió un empresario de peso en la actividad.

Dentro del complejo escenario que enfrenta la metalurgia, la fundición fue el rubro más afectado, con una caída interanual del 18,2%, de acuerdo con datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Publicidad

El informe sectorial señala que la apertura importadora y la debilidad del consumo explican gran parte del retroceso. “Se confirma una concentración estructural de oportunidades en segmentos estratégicos, mientras que buena parte del entramado productivo vinculado al consumo sigue rezagado”, concluye el documento.