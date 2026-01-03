El gobierno de Venezuela aseguró este sábado que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y le exigió a Estados Unidos una “prueba de vida”. Estos se dio luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que ambos fueron capturados y sacados del país tras un ataque a gran escala.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se refirió públicamente a la situación y confirmó que la ofensiva militar de Estados Unidos dejó víctimas fatales. “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó.

Publicidad

Rodríguez condenó el accionar de Estados Unidos y reclamó el respeto al derecho internacional. “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, sostuvo.

Además, la funcionaria aseguró que el mandatario había ordenado una movilización popular antes de perder contacto. “Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, enfatizó.

Publicidad

Las declaraciones del gobierno venezolano se produjeron minutos después de que Donald Trump anunciara que su país “ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, según escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.