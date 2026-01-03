El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela y la presunta captura del dictador Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el líder chavista “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

A través de sus redes sociales, Milei expresó su apoyo al accionar de Washington con un mensaje contundente: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. La publicación del mandatario argentino se conoció poco después de que Trump difundiera el anuncio en su red Truth Social.

Publicidad

La publicación de Javier Milei sobre la confirmación de la captura de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump, quien además informó que se brindarán más detalles en una conferencia de prensa prevista para este sábado a las 11:00 AM en Mar-a-Lago (16:00 GMT).

Al respaldo de Milei también se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se expresó en la red social X con un breve mensaje: “Venezuela será libre”.

Publicidad

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales, mientras la noticia genera repercusiones a nivel regional e internacional.