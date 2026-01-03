Política > Repercusiones internacionales
“La ibertad avanza”: Milei celebró la captura de Nicolás Maduro
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela y la presunta captura del dictador Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el líder chavista “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.
A través de sus redes sociales, Milei expresó su apoyo al accionar de Washington con un mensaje contundente: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. La publicación del mandatario argentino se conoció poco después de que Trump difundiera el anuncio en su red Truth Social.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump, quien además informó que se brindarán más detalles en una conferencia de prensa prevista para este sábado a las 11:00 AM en Mar-a-Lago (16:00 GMT).
Al respaldo de Milei también se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se expresó en la red social X con un breve mensaje: “Venezuela será libre”.
El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.
Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales, mientras la noticia genera repercusiones a nivel regional e internacional.