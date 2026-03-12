La organización Brigadas Educativas lanzó una campaña de recolección de útiles escolares con el objetivo de acompañar a estudiantes de barrios populares de San Juan en el inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa busca reunir cuadernos, lápices, lapiceras, carpetas, mochilas y otros útiles escolares que serán destinados a chicos y chicas que muchas veces comienzan las clases sin contar con los materiales básicos para estudiar.

Publicidad

Desde la organización señalaron que la campaña surge a partir del trabajo territorial que realizan en distintos barrios, donde el acceso a los útiles escolares representa una dificultad para muchas familias. En ese sentido, destacaron la importancia de que la comunidad pueda involucrarse y acompañar este tipo de acciones solidarias.

Las personas que deseen colaborar pueden donar útiles escolares nuevos o en buen estado acercándolos a la Unión Vecinal Larman (12 de octubre Oeste 765). También pueden obtener más información a través de las redes sociales de Brigadas Educativas.

Publicidad

Brigadas Educativas de San Juan es una propuesta de acción social y política que llegó a conjugarse en 2020 frente a la pandemia y a una brecha digital fuertemente marcada, que excluía a un sinnúmero de niños, niñas y adolescentes del acceso a la educación. La organización está compuesta por jóvenes, profesionales y estudiantes universitarios que entregan su tiempo a mañanas y tardes de apoyo escolar en los barrios populares.

Desde su origen, las Brigadas han recibido distintos reconocimientos por su labor social. Entre ellos se cuenta el premio Sanjuanino Solidario otorgado por el Diario Huarpe en 2022 y el segundo lugar de los Premios Ana Frank 2024.