Con la experiencia de 2025 todavía presente, el Gobierno nacional busca cerrar alianzas para las elecciones de 2027, con especial foco en ampliar su representación federal y controlar posibles desdoblamientos de comicios provinciales.

“Si adelantan es porque claramente no son aliados”, aseguró una fuente con acceso al despacho del presidente Javier Milei. La advertencia refleja la postura de La Libertad Avanza frente a mandatarios que contemplen separar sus elecciones locales de las nacionales, medida que podría afectar la estrategia del oficialismo.

El equipo libertario admite que aún falta definir gran parte del mapa de acuerdos. En Balcarce 50 sostienen que analizarán distrito por distrito la compatibilidad con cada gobernador, respetando la reelección de aliados y competiendo donde los mandatarios no adhieran al plan del Ejecutivo.

Entre los primeros aliados confirmados figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis). También se destacan Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén), mientras que provincias estratégicas como Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut y Salta siguen bajo análisis.

Por otra parte, los oficialismos peronistas de Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego, con escasa relación con el gobierno nacional, aparecen como los principales objetivos de competencia electoral. “La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares donde esté y acompañar a los aliados que busquen la reelección”, señalaron desde el oficialismo.

El armado interno de La Libertad Avanza incluye la implementación de una reforma política que modifique el sistema electoral. Entre los cambios previstos, se contempla la eliminación de las PASO, una revisión del régimen de partidos y ajustes en la Boleta Única de Papel (BUP), incluyendo la posibilidad de marcar listas completas sin tildar cada cuerpo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular del partido, lidera la implementación de estas reformas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.