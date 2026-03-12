Este jueves 12 de marzo, San Juan presentará condiciones climáticas inestables, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el reporte, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 30°C, con probabilidad de tormentas aisladas.

Durante las primeras horas de la jornada, se esperan tormentas aisladas con una temperatura mínima de 18°C, acompañadas de vientos moderados provenientes del sector sur. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura ascenderá a 21°C, sin probabilidades de lluvias.

Por la tarde, regresará la posibilidad de tormentas aisladas, coincidiendo con la máxima del día, que alcanzará los 30°C, con viento del sudeste de hasta 22 km/h. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 26°C, sin registro de precipitaciones.

Durante toda la jornada, los vientos del sur y sudeste soplarán con velocidades constantes entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin que se hayan emitido alertas por ráfagas intensas.

El pronóstico extendido indica que hacia el fin de semana las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los 30°C, con mínimas alrededor de 19°C. Los cielos alternarán entre algo nublados y parcialmente cubiertos, manteniendo la inestabilidad característica de los próximos días.

La combinación de nubosidad variable, precipitaciones aisladas y vientos moderados marcará la jornada, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles cambios en el comportamiento del clima.